Платные опросы 2020 года — Лучшие сайты платных опросов в интернете

Заработок на платных опросах всё ещё набирает популярность и не собирается сдавать позиции. В этом нет ничего странного, ведь отвечать на вопросы, в течении короткого промежутка времени и с гарантированной оплатой – это интересней, чем сидеть на сайтах буксах и зарабатывать по 3 рубля в день. Давайте разберём подробнее, сколько и как в 2020 году заработать на анкетах с помощью личного мнения о различных товарах и услугах.

Лучшие сайты платных опросов 2020 года

ANKETKA – Самый популярный опросник в России и странах СНГ, работающий с 2005 года. За свои 13 лет существования, опросник смог доказать свою честность и платёжеспособность. Большинство участников довольны качеством работы этого сервиса, и отмечают что большинство опросов доступны жителям России и стран СНГ, но также встречаются и международные опросы, с повышенной ставкой цены. Минимальная сумма для вывода – 1000 рублей, которые можно вывести почтовым отправлением или же отправить на благотворительность. За месяц, в среднем вы будете получать около 10-15 опросов, с ценой 60-70 рублей, что позволит вам заработать от 600 до 1050 рублей в месяц. Обзор на сайт Anketka.ru . CLIXSENSE (Ysense) — Самый развитый международный опросник в интернете. Поддержка русского языка. Огромная оплата за опросы, средний показатель: 1,5$ — 3$ за опрос, в зависимости от длительности. Если вдруг вам не заплатили за опрос — поддержка всегда поможет. Совет: при прохождении опроса — не закрывайте первое окно с сайтом, чтобы вы без проблем смогли подтвердить прохождение. Обзор и отзывы на Clixsense . МоеМнение – Надежный опросник, созданный в 2014 году, где деньги за прохождения опросов приходит в виде баллов. Стоимость одного опроса составляет от 5 и до 100 баллов. В будущем, накопленные очки можно будет поменять на любой товар с огромного каталога. В нём вы найдёте всё, начиная мелкой бижутерии и заканчивая сложными роботами пылесосами или ноутбуками. Так же, с опросником Моё Мнение можно получать кэшбэк за покупки в популярных и не очень интернет магазинах. Обзор на сайт Моё Мнение. Swagbucks — популярности сайт-опросник, предлагающий своим клиентам возможность удаленного заработка за прохождение небольших опросов. На данной платформе также есть реферальная программа, которая позволяет получать 10% от приглашенных людей, чем помогает повысить доходность пользователей. Дополнительно вы можете зарабатывать играя в онлайн-игры или участвовать в еженедельных розыгрышах призов, которые устраивает сервис. Swagbucks уже имеет огромную аудиторию и является одним из самых добросовестных сайтов для заработка в интернете. Пользователи могут получать не менее $5 в день за прохождение опросов. Myiyo — Интересный забугорный опросник, с полной поддержкой русского языка. Платит за опросы выше русскоязычных аналогов. Оплата происходит в баллах, которые легко перевести в евро на ваш PayPal кошелек. Первая анкета — пробная. Она показывает насколько хорошо вы готовы работать на проекте, чтобы получать весомую оплату. После заполнения профиля и подтверждения Email-адреса вы получите бонус в размере 50 рублей. Минимальная сумма к выплате — 20€. За каждого друга — 500 баллов ~ 40 рублей. Экспертное мнение – Новый опросник, который с 2015 года стремительно набирает популярность. Создан в 2014 году крупным маркетинговым агентством. Такой стремительный рост популярности сайта, обусловлен лояльной политикой и высокими выплатами. За опросы вы будете получать от 20 до 80 рублей. Так же вы сможете получить дополнительные 80 рублей, за заполнение подробной информации о себе и своих интересах в профиле.

Минимальная сумма для выплат – 500 рублей, которые можно вывести на Яндекс деньги, WebMoney или счёт мобильного телефона. Обзор на сайт Экспертное мнение. Voprosnik – Уникальный проект, который набрал уже более 1 миллиона постоянных пользователей, и продолжает своё бурное развитие. На сегодняшний день, это один из немногих опросников, который поддерживает вывод денег в криптовалюте, а именно в биткоинах. Также вы сможете вывести деньги используя популярные платёжные системы: Яндекс Деньги, WebMoney, а также с помощью банковской карты. Минимальная сумма для вывода денег всего 100 рублей, оплата за 1 опрос варьируется от 15 до 500 рублей, она полностью зависит от его длины. Ещё у вас есть возможность заработать дополнительные средства, создавая мини опросы и комментируя записи. Авторы лучших работ получат денежные призы. RublKlub – Ещё один представитель опросников, который пользуется популярностью пользователей уже 4 года, с апреля 2014. За время своего существования проект успел стать одним из самых успешных и высокодоходных опросников, на котором можно также зарабатывать с помощью кэшбэка. За регистрацию в проекте и заполнение анкеты, вы получите 150 рублей, за прохождение каждого опроса вы сможете зарабатывать в среднем 40 рублей. Минимальная сумма для вывода 750 рублей, которую можно вывести на такие популярные кошельки как WebMoney или Qiwi.

Кто платит за высказывание своего мнения в 2020 году?

Отдают свои деньги за опросы — крупные компании, которые обращаются в маркетинговые агентства с целью узнать, что потребители думают об их товаре. Сейчас, в 2020 году идёт “война” за каждого покупателя, и поэтому международные компании вкладывают огромные деньги в опросы своих потребителей.

Чтобы получать деньги за свое мнение, вам всего лишь необходимо зарегистрироваться на площадках, предоставляющих онлайн опросы и ожидать приглашения на прохождения опросов. Вы будете получать уведомления о новый заданиях, только в том случае, если вы подходите под определённые критерии заказчика.

Сколько можно заработать на платных опросах в 2020 году?

На рынке платных опросов существуют организации, которые выдают вознаграждения не ввиде денег, а ввиде бонусных баллов, которые можно потратить на покупку каких-либо подписок, либо же на приобретение товаров с каталогов этих площадок. Многие скажут, так это же тоже экономия, ведь вам не придётся тратить на эти деньги. Да это так, но оплата в рублях всегда будет лучше, чем оплата “живым” товаром.

Проходя опросы, вы не сможете моментально зарабатывать сотни тысяч рублей. В 2020 году, сервисы опросники подняли ставки и теперь при регистрации сразу на нескольких популярных сервисах можно зарабатывать по 3-4 тысячи рублей в месяц. За заполнение одной исследовательской анкеты, вы в среднем заработаете 50-70 рублей, а при регистрации в таких опросниках как: ANKETKA , Экспертное мнение , МоеМнение , вы сможете увеличить количество получаемых опросов до 5-12 в сутки.

Как увеличить заработок на опросах?

Начав зарабатывать на платных опросах в 2020 году, сразу много вы не заработает, поэтому регистрируйтесь на всех известных вам сайтах опросниках.

Самая большая загвоздка при прохождении платных опросов в 2020 году, это то что вы не всегда будете подходить под критерии опроса. Например, рекламодателю могут требоваться только мужчины старше 40 лет с двумя личными автомобилями или те одинокие женщины с домашними животными. Таких критериев очень много, и получать все возможные в одного почти невозможно, поэтому при регистрации максимально подробно заполняйте предложенные анкеты. Это поможет вам получать больше опросов, а также заработать дополнительные деньги, ведь некоторые сервисы за их заполнения платят до 100 рублей.

Ваши данные не попадут в руки 3-их лиц, все данные конфиденциальны и не подлежат распространению. Они используются только для более релевантного подбора опросов.

Как правильно заполнять платные опросы?

Так же, при заполнении опроса, спустя пару вопросов вам могут написать, что вы не подходите под критерии или опрос прошли максимальное число людей. Для того чтобы вы не получали таких уведомлений, и зарабатывали с каждого опроса максимум, никогда не выбирайте ответ “не знаю”, “никогда” и так далее. Вы должны отвечать конкретно, в идеале писать свой собственный развёрнутый ответ.

Например, при выборе места жительства никогда не указывайте мелкие посёлки или города, выбирайте ближайший к вам крупный город или областной центр, это повысит вашу привлекательность и позволит получать больше опросов. Так же при вопросах об использовании каких-либо товаров всегда отвечайте “да”.

В заключении, хочется сказать, заработать деньги на опросах реально, при чём это будут достаточно ощутимые суммы в районе 2-3 тысяч рублей. Главное ответственно отнестись к этому вопросу.